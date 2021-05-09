Минск, , 11:46 — REGNUM В 11.00 на площади Победы в городе-герое Минске состоялась торжественная церемония венков к монументу. На площади Победы находится несколько тысяч человек, включая представителей дипломатического корпуса зарубежья.

Над площадью развеваются флаги пропрезидентских политических организаций — «БРСМ», «Белая Русь», ФПБ), а также города Минска и Белоруссии. Пионеры держат таблички с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Лукашенко, слегка прихрамывая, вышел из лимузина и подошёл к генералам. Приветствовал их рукопожатиями, после чего присоединился к ожидавшим его трём сыновьям и прошёл с ними за военнослужащими, которые несли венок к монументу на площади Победы.

Затем военнослужащие из роты почётного караула поднесли венки от разных госорганизаций. Чиновники поправляли ленты на венках.

После церемонии возложения венков Лукашенко начал зачитывать праздничное обращение.