Пекин, , 11:45 — REGNUM Мировые автомобилестроительные компании отказались от использования некоторых электронных компонентов из-за нехватки чипов для автомобильной промышленности. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Автопроизводители всего мира столкнулись с дефицитом микросхем в конце 2020 года. Нехватка чипов сохранилась и в 2021 году, из-за чего компаниям пришлось сокращать объёмы выпускаемых автомобилей.

Ещё одним ответом на ситуацию с дефицитом чипов стало сокращение комплектации автомобилей. В частности, Nissan отказалась от использования навигационных систем в некоторых моделях автомобилей.

Ram выпустила партию пикапов без привычного «умного» зеркала заднего вида. Французский автопроизводитель Renault решил отказаться от негабаритного цифрового экрана, размещаемого на приборной панели внедорожника Arkana.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае финансовый директор Ford Джон Лоулер заявил, что в 2021 году компания будет вынуждена сократить объёмы производства автомобилей на 1,1 млн единиц из-за нехватки электронных компонентов.

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