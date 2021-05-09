Элиста, , 11:45 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят и на территории Калмыкии. День Победы — священный праздник, объединяющий миллионы людей, отметил глава республики Бату Хасиков.

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«Сегодня мы с гордостью и благодарностью вспоминаем великий подвиг наших предков. Благодаря невероятному напряжению сил, сплочению и невиданному доселе в истории массовому героизму они защитили нашу Родину и наше будущее. Вечная слава и память всем героям!» — подчеркнул Хасиков.

Глава Калмыкии особо отметил ценность праздника и важность бережного отношения к истории.

«Необходимо передать нашим детям и знания о вкладе нашей республики в общую Победу. Тем более, фронт прокатился и через территорию Калмыкии. Ежегодно наша молодежь участвует в памятных мероприятиях в посёлке Хулхута, ставшим самой восточной точкой фронта. Здесь были остановлены гитлеровские войска, которые пытались захватить стратегические объекты страны: морской порт и железную дорогу Астрахань — Кизляр. А потом их погнали назад», — напомнил Хасиков.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии Дня Победы в Калмыкии передали земле останки павших бойцов Красной армии.

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