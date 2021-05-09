Казань, , 11:46 — REGNUM В Татарии за сутки зарегистрировали 36 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее заболели 35 человек. Всего по состоянию на 9 мая подтверждено 20 774 случая инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

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Выздоровели с начала наблюдения 17 721 пациент, за сутки выписались девять человек. Скончался за все время 471 носитель вируса. Новых жертв инфекции за минувший день не зафиксировано. Число активных больными возросло на 27 человек и составляет на сегодняшний день 2582 пациента.

Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 21 человеку, 15 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили восемь носителей вируса, 15 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что тем гражданам, которые уже вакцинировались от коронавируса SARS-CoV-2, всё равно нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19 при возвращении из-за границы.

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