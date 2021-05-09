Томск, , 11:41 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 9 мая в День Победы возложил цветы к Вечному огню у монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

День Победы в Томске Tomsk.gov.ru

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Глава региона почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Также он поздравил с 9 Мая ветеранов и жителей региона.

По словам Жвачкина, война оставила след в судьбе каждой семьи в России. Он рассказал, что его дед сгорел в танке в первом же бою под Сталинградом.

«В День Победы желаю всем помнить о миллионах погибших, не забывать о той цене, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом», — подытожил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли свыше 130 тысяч томичей, домой не вернулись около 70 тысяч воинов.

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