Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил новую версию пикапа Ranger под названием Raptor Х. Об этом сообщает пресс-служба компании.

От актуальной версии модели Ranger Raptor Х отличаются двумя чёрными с красной каймой полосами на капоте, крыше и заднем борту. Ещё по одной такой же полосе нарисовано на боках автомобиля.

Радиаторная решётка, ручки дверей, колёсные диски, «жабры» на крыльях и корпуса «противотуманок» окрашены в чёрный матовый цвет.

Автопроизводитель оснастил новинку 33-дюймовыми шинами, красными буксировочными проушинами и красной контрастной прострочкой на рулевом колесе, креслах и панели «приборки».

В движение Raptor X приводит двухлитровый турбированный дизельный мотор EcoBlue максимальной производительностью 210 «лошадей».

Ранее финансовый директор Ford Джон Лоулер сообщил, что компания Ford будет вынуждена сократить объёмы производства машин в 2021 году на 1,1 млн экземпляров из-за нехватки электронных компонентов. Он подчеркнул, что наиболее существенное сокращение объёмов производства будет во втором квартале нынешнего года.

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