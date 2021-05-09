Манила, , 11:38 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил Китай отозвать поставку тысячи доз вакцины Sinopharm, сообщает CNN Indonesia.

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Этот шаг был предпринят президентом Филиппин после того, как глава государства сам привился вакциной Sinopharm.

Родриго Дутерте извинился перед общественностью за то, что получил инъекцию вакцины, которая не была одобрена филиппинским регулирующим органом.

«Дайте нам вакцину Sinovac, которой пользуются все», — заявил глава государства.

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