Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За все время наблюдения, по данным общероссийского оперативного штаба на 9 мая, подтверждено 45 647 случаев инфицирования.

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Выздоровели после болезни 43 003 пациента, за сутки — 92 человека. Скончались от нового вируса 690 жителей, четверо — за сутки. На 15 человек сократилось за минувший день число активных больных. На 9 мая насчитывается 1954 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы 9 мая прошёл парад Победы. В торжественном шествии приняли участие парадные расчеты воинских частей, силовых структур, военных образовательных учреждений республики. Зрителям было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски.

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