Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:52 — REGNUM В Нижним Тагиле (Свердловская область) завершили парад, посвящённый годовщине великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Городе трудовой доблести проехала 31 единица военной техники. Как и в Екатеринбурге, тагильскую колонну возглавил танк-легенда Т-34. В центре города прошли парадные расчёты войск Центрального военного округа и силовых структур.

Выступивший перед началом парада первый вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский заявил, что Нижний Тагил является гордостью всего региона, его «промышленным сердцем». А глава города Владислав Пинаев напомнил, что с фронтов Великой Отечественной не вернулись более 24 тысяч горожан.

В честь всенародного праздника в городе проходят музыкальные концерты. Один из них уже идёт у концертного зала «Современник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург отметил годовщину Великой Победы торжественным парадом.

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