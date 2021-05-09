Сеул, , 11:31 — REGNUM Южная Корея входит в топ-5 стран мира с самыми высокоскоростными поездами. Об этом сообщает Statista со ссылкой на немецкий портал Omio.

Согласно опубликованным данным, самая большая скорость, которую смог развить высокоскоростной южнокорейский поезд KTX, равна 422 км/ч, что является вторым показателем в мире. При этом максимальная рабочая (операционная) скорость на корейских железных дорогах составляет 306 км/ч.

В топ-3 по самой большой скорости входят Франция (поезд TGV, 575 км/ч), Южная Корея и Китай (поезд CR400BF, 306 км/ч.), а в топ-3 самой большой рабочей скорости — Китай (поезд CR400BF, 349 км/ч), Франция (поезд TGV, 320 км/ч), Япония (поезд Shinkansen, 320 км/ч), Марокко (поезд RGV-M, 320 км/ч) и Испания (поезд AVE, 311 км/ч).

Отметим, что до 2017 года китайские поезда были самыми высокоскоростными в мире, однако после двух аварий, в результате которых погибли 40 человек, их скорость ограничили.