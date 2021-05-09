Красноярск, 9 мая, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В День Победы 9 мая в Красноярске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Вечный огонь в Красноярске

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В мероприятии приняли участие первые лица региона, депутаты, представители ветеранских и молодёжных организаций, духовенства, военно-патриотических объединений и другие.

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По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, 9 Мая — святой день. Он «навсегда останется олицетворением героического подвига нашего народа, напоминанием о неисчислимых жертвах, которые понёс наш народ на этой войне, и символом ратного подвига советского солдата».

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Он пожелал ветеранам здоровья и долгих лет жизни.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Также был дан троекратный ружейный залп, а военный оркестр исполнил государственный гимн РФ.