Москва, , 11:26 — REGNUM В ближайшие месяцы курс рубля будет находится на уровне 74−76 за доллар, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей крупнейших российских банков.

По словам экспертов, в качестве укрепляющего фактора будет выступать рост стоимости нефти, газа и металлов. Российская национальная валюта может укрепиться до 73 рублей за доллар в начале лета.

Замедление темпов инфляции также будет способствовать росту реальной рублевой процентной ставки, что может повысить спрос на национальные активы и поддержать рубль.

Вместе с тем, считает ряд специалистов, рубль всё же рискует ослабнуть до 78 рублей за доллар при негативном развитии геополитической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в РФ Сергей Григорян заявил, что сумма средств вкладов для безопасного хранения в банках в России не должна превышать 1,4 млн рублей. Именно на такую величину государством застрахованы деньги в случае закрытия банков. Эксперт подчеркнул, что речь идет об общей сумме всех открытых вкладов.

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