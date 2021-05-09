Берлин, , 11:25 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW может перенести сроки официальной премьеры купе M2 нового поколения (G87) с 2021 года на 2022 год. Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

При этом производство актуальной версии BMW 2-Series с индексом F87 прекратится уже летом нынешнего года.

Новая версия купе будет заднеприводной. Ожидается, что автопроизводитель оснастит модель трёхлитровым турбированным мотором V6, который будет функционировать с восьмискоростной автоматической коробкой передач ZF. Производительность двигателя составит около 400−450 л. с.

Новое BMW M2 Coupe отличается от предыдущих версий более широкими арками задних колес, лёгкосплавными колёсными дисками и перфорированными тормозными дисками с синими суппортами.

Ранее тюнинговая компания dÄHLer из Швейцарии представила более производительную версию хот-хэтча BMW 128ti. Специалисты компании увеличили максимальную мощность двигателя с 265 л. с. (400 Нм) до 313 «лошадей» (500 Нм).

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