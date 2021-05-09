Варшава, , 11:23 — REGNUM Варшава отправила в Индию гуманитарную помощь в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в этой стране. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Polskie Radio.

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«Самолет с гуманитарной помощью прибыл в Индию. Мы передадим индийскому «Красному Кресту» 100 единиц кислородных концентраторов, которые будут поддерживать терапию самых тяжелых больных COVID-19», — сообщил польский дипломат.

Яблоньский также сообщил, что индийские власти обратились за помощью через посольство в Варшаве. Замглавы польской дипломатии не исключил, что в случае необходимости Польша будет готова и в дальнейшем оказать помощь Индии.

«Ситуация очень серьезная. Мы готовы реагировать на потребности в будущем. Если это будет необходимо, то, безусловно, Индия может рассчитывать на Польшу. Мы очень солидарны с государствами, которые обращаются к нам за помощью», — добавил Павел Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия переживает тяжелейшую волну пандемии коронавируса, которая стала настоящей гуманитарной катастрофой. Система здравоохранения в этой стране не справляется с поступающими зараженными COVID-19.