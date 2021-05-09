Москва, , 11:24 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 8419 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 880 262.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 334 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 113 326.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 496 132 человека вылечились от нового заболевания, 7517 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России было выявлено 8329 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.