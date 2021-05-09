Берлин, , 11:20 — REGNUM Бизнес-подразделение бытовой электроники немецкого производителя Sennheiser перешло под контроль швейцарской компании Sonova. Об этом сообщает пресс-служба Sennheiser.

Производитель аудиоустройств объявил о продаже подразделения бытовой электроники в феврале 2021 года. Покупателем стала швейцарская компания Sonova, специализирующаяся на производстве слуховых аппаратов.

Стоимость сделки составила $200 млн, Sonova вступила в управление подразделением Sennheiser 7 мая. Полный переход структурного подразделения планируется завершить до конца 2021 года.

Ожидается, что новый владелец продолжит выпускать наушники и другие потребительские аудиоустройства под брендом Sennheiser. Отказавшаяся от потребительского подразделения немецкая компания сосредоточится на производстве профессиональной аудиотехники, развитии дочерней компании Neumann и отрасли бизнес-коммуникации.