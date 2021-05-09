Варшава, , 11:19 — REGNUM 8 мая в Королевском замке в Варшаве состоялась встреча глав МИД стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) и Японии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом после мероприятия во время пресс-конференции рассказал глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает Polskie Radio.

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, глава МИД Венгрии Петр Шийярто, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек, глава словацкой дипломатии Иван Корчок и руководитель МИД Япония Тошимицу Мотеги.

«По итогам переговоров мы приняли пятилетний план действий в рамках стратегического партнерства между странами Вышеградской четверки и Японией. Оно будет касаться в первую очередь экономического взаимодействия — особенно в плане привлечения японских инвестиций в регион, а также климатического сотрудничества», — заявил Збигнев Рау.