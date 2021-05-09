Москва, 9 мая, 2021, 11:17 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве 9 мая завершился парад, посвящённый 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Kremlin.ru Военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Состоялись все три части парада, в том числе авиационная. По брусчатке Красной площади маршировали пешие парадные расчёты, прошли колонны военной техники.

В финале оркестр исполнил песню «Победа остаётся молодой», и под марш «Прощание славянки» военная техника и пешие расчёты покинули Красную площадь.

После завершения парада президент России Владимир Путин вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном направился в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата.