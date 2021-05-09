Калгари, Канада, , 11:17 — REGNUM Женская сборная России по кёрлингу победила команду Швеции в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 8:7.

Турнир проходит в Калгари (Канада). В составе сборной России выступают Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

В финале чемпионата мира российские кёрлингистки сыграют с командой Швейцарии, которые в полуфинале обыграли сборную США со счётом 7:3.

Российские кёрлингистки уже обеспечили себе олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд чемпионата мира.

Сборная России выступает на турнире как команда Федерации кёрлинга России (Russian Curling Federation, RCF). В случае победы российской команды в финале исполняться гимн России не будет.