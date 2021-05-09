Сент-Пол, США, , 11:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл в овертайме команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 9 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 3:3. В составе «Миннесоты» голами отличились Джаред Сперджен (17-я минута, в большинстве), Райан Хартман (36-я) и Ник Бонино (36-я), у «Анахайма» шайбы забросили шведский форвард Рикард Ракелль (13-я), Тревор Зеграс (43-я) и Макс Комтуа (60-я, при игре 6×5).

Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского нападающего Виктора Раска (63-я).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет во встрече две результативные передачи. Российский форвард «Дакс» Александр Волков не отметился в матче результативным действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», одержавшая вторую подряд победу, 13 мая сыграет с клубом «Сент-Луис Блюз». «Анахайм» закончил свои выступления в регулярном чемпионате НХЛ, заняв последнее, восьмое место в Западном дивизионе лиги с 30 очками и не попав в плей-офф Кубка Стэнли.