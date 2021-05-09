Новая Усмань, Воронежская область, , 11:15 — REGNUM Мотопробег «Мы — наследники Великой Победы» из Воронежа в Новую Усмань состоялся 8 мая, сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района.

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Мотопробег был организован администрацией Новоусманского муниципального района и мотоклубом «Гаргулии». Всего в мотопробеге приняли участие более 70 мотоциклистов. Участники мотопробега провезли пламя с Вечного огня у памятника Славы в Воронеже через поселения района и финишировали у братского захоронения №415 в Новой Усмани. Здесь пламя передали ветерану, он зажёг Вечный огонь у памятника защитникам Воронежа.

«Наши деды и прадеды пожертвовали самым дорогим, что есть у любого человека — жизнью, ради того чтобы мы с вами могли жить, любить, мечтать, воспитывать детей, созидательным трудом создавать завтрашний день. Наш долг — быть достойными титула наследников Великой Победы, хранить в памяти подвиг наших предков, передать эту память нашим детям и внукам», — сказал на церемонии глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

На Аллее Героев также состоялась традиционная акция «Река памяти». 16 факелов, по числу поселений района, и 76 лампад, по количеству лет со Дня Победы, зажженные от Вечного огня, пронесли торжественным шествием по центральной улице села.