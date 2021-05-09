Бишкек, , 11:14 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 254 новых случая заражения коронавирусом и зарегистрировали 67 случаев пневмонии коронавирусного типа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В Бишкеке выявлен 221 случай пневмонии и COVID-19, в Чуйской области — 54, в Иссык-Кульской области — 20, в Нарынской области — 11, Оше и Баткенской области — по семь случаев, в Таласской области — один.

Общее число случаев заражения достигло 98,4 тыс., в том числе 54 045 — COVID-19 и 44 355 — пневмонии. Число жертв достигло 1665. За минувшие сутки скончались шесть человек.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Киргизии наблюдается с середины марта 2021 года. Республика переживает уже третью волну коронавируса. Первые две в июне—июле 2020 года и сентябре — ноябре 2020 года были более масштабными.