Москва, , 11:07 — REGNUM При приобретении наличных долларов есть риск потерь на разнице курсов покупки и продажи в банках, сообщил эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

По его словам, особенно велика эта разница в периоды сильных колебаний курса, когда жители начинают скупать валюту.

Эксперт также напомнил о нечистых схемах, к которым могут прибегать сотрудники обменных пунктов; о ворах или мошенниках, поджидающих клиентов у обменников, пишет «Прайм».

"Если уж вы твердо верите в долгосрочные перспективы американской или любой другой иностранной валюты, то сейчас гораздо быстрее и удобнее совершать сделки с ней на бирже через брокера», — подчеркнул Дроздов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что репутация доллара как резервной валюты с каждым годом падает. Одной из причин этого стала ситуация с американским госдолгом. Для того чтобы защитить свои экономики, многие страны начинают задумываться о создании собственной цифровой валюты для расчетов между финансовыми организациями в обход долларовой системы.

Читайте также: Репутация доллара как резервной валюты падает с каждым годом — экономист