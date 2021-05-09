Москва, , 11:03 — REGNUM Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, являющаяся чемпионкой мира 2019 года в прыжках с шестом, а также обладатель бронзовой награды на этом же мировом первенстве в прыжках в высоту Илья Иванюк, собираются 10 июня выступить на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет во Флоренции. Об этом 9 мая сообщил менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Анжелика Сидорова и Илья Иванюк планируют 10 июня выступить на турнире во Флоренции», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее стало известно, что первым стартом российских спортсменов в нынешнем сезоне станет этап Бриллиантовой лиги, который пройдет в Дохе 28 мая. Также на данный момент на международных соревнованиях могут выступать только пять спортсменов из России — Сидорова, Иванюк, Мария Ласицкене, Аксана Гатауллина и Дарья Клишина.

Отметим, традиционно этап Бриллиантовой лиги в Италии проходит в Риме, однако в нынешнем году из-за чемпионата Европы по футболу он был перенесен во Флоренцию.