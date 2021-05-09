Джакарта, , 10:56 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что вулкан Синабунг выбросил в небо горячее облако, сообщает Antara.

На вулкане произошло облако горячих лавин, состоящих из пара с расстоянием скольжения около 1500 метров.

Жителей Индонезии предупредили о пепельном дожде. Жителям рекомендуют надевать маски, выходя из дома, чтобы уменьшить воздействие вулканического пепла на здоровье человека.

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