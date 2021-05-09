Бишкек, 9 мая 2021, 10:53 — REGNUM Протокол по делимитации и демаркации границы подписали представители топографических рабочих групп правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана, сообщили в пресс-службе таджикистанского МИД.
Подробности достигнутых договоренностей не раскрываются. Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере в духе взаимопонимания. Следующее заседание пройдет на территории Таджикистана.
Отметим, встреча топографических рабочих групп Таджикистана и Киргизии проходит 5−9 мая в киргизском Оше.
Ранее правительственные делегации Таджикистана и Киргизии обсудили согласование границы в Баткене. Стороны договорились использовать документы и материалы национально-территориального размежевания 1924−1927 годов и паритетной комиссии 1989 года.
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