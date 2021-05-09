Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Американская аукционная компания VanDerBrink Auctions выставит в июне 2021 года на продажу коллекцию из 20 классических масл-каров Pontiac, окрашенных в пастельные тона. С автомобилями можно ознакомиться на официальной YouTube-страничке компании.

Коллекция собрана ветераном военно-морских сил США и бывшим сотрудником почтового отделения Берни Ларсоном. После смерти коллекционера его семья решила продать автомобили.

В коллекцию входят три версии Pontiac Firebird с разной производительностью двигателя.

Есть и редкие автомобили. Так, несколько машин из особой серии Trans AM идут с более мощным двигателем.

Отмечается, что многие автомобили нуждаются в реставрации. Для восстановления моделей на торгах можно купить оригинальные запасные части для машин этой марки.

Ранее на британском онлайн-аукционе The Market была выставлена на продажу редкая модель BMW M3 (E30). Машина сошла с заводского конвейера в 1988 году в спецверсии Evolution II. Тираж модели равен 500 экземплярам.

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