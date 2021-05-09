Владимир Павленко, 9 мая 2021, 12:20 — REGNUM Из года в год в День Победы, наблюдая декорацию вокруг Мавзолея В. И. Ленина на Красной пощади в день праздничного парада, задаешься вопросом: почему за прошлое идет такая отчаянная борьба? Казалось бы, принимающие это решение — далеко не юноши и вроде бы должны понимать всю абсурдность происходящего действа, особенно на фоне цинизма западных фальсификаций причин и итогов Второй мировой войны. Только ли в том дело, чтобы придать Великой Победе собственную интерпретацию, даже если она весьма далека от исторической действительности? С одной стороны, участников героических и трагических страниц истории в живых осталось очень мало, и с каждой очередной майской годовщиной становится всё меньше. С другой, борьба вокруг священной даты 9 мая не только не ослабевает, но всё время обостряется. В чём причина такой беспрецедентной актуальности тех событий для современности? 76 лет — гигантский срок; приплюсуем его, скажем, к 1814 году — окончанию Наполеоновских войн, которые некоторые историки небезосновательно считают настоящей «первой мировой», и получим 1890 год. Никто ни в Европе, ни в мире о тех баталиях уже давно не вспоминал; все жили совсем другой жизнью, в рамках иного уклада, и чего уж точно тогда не было — так это споров вокруг вкладов в ту победу держав-победительниц.
Почему же сегодня для нас так важны уроки Второй мировой войны? Чем она так знаменательна для ныне живущих поколений? Только лишь мировым охватом с участием 62 стран, невиданным прежде пространственным динамизмом и размахом военных операций, масштабами потерь, в шесть раз превысивших суммарные жертвы Первой мировой войны? Почему не отпускает и не устаревает пафос тех событий? Мнений на этот счет высказывается множество, но представляется, что главная причина заключается в том, что, несмотря на сокрушительное поражение держав фашистско-милитаристской «оси», несмотря на безоговорочную капитуляцию гитлеровской Германии, а затем императорской Японии, вместо точки в итогах войны поставлено было многоточие. И не сыгранная до конца, поставленная тогда, 76 лет назад, на паузу Большая Игра — с прописными буквами и без кавычек — очень похоже, что начинает доигрываться в наши дни. И связано это с проектом, имя которому — глобализм. Этот проект одновременно и земной, геополитический, и цивилизационный, западный, и метафизический, сакральный, пусть и в смысле окормляющей его оккультной эзотерики. В мировую повестку он ставит крайний, предельный вопрос, который в христианской оптике связывается с воцарением Антихриста, в эзотерической апеллирует к «золотому веку» атлантической мифологии, а в художественной литературе известнейшим мировым классиком сформулирован в образе «Великого Инквизитора». Этот проект, взращенный в недрах Запада, западной цивилизации предполагает навсегда завершить историю. И разделив человечество на касты, кардинально сократив численность «малоценных» народов и социальных слоев путем погружения их в эпидемии, войны и архаику, с помощью уничтожения промышленности превратить Землю в «зеленый рай для избранных», бесконечно продлив этим «избранным» земное существование с помощью специальных технологий.
Как всё происходило и к чему пришло? Большинство фактов, которыми придется оперировать, — либо общеизвестные, не раз упоминавшиеся, либо хорошо знакомые как минимум специалистам. Тем не менее складывающийся из них пазл очень существенно отличается от официоза и западных, и, чего уж греха таить, современных российских интерпретаций. Итак, проект Лиги Наций, принятый Версальской конференцией по итогам «самоубийства Европы», как назвали впоследствии Первую мировую войну, был рассчитан на ее превращение в «мировое правительство». Агрессивное мессианство, которое на штыках принес в Европу американский корпус генерала Першинга (апрель 1917 г.), было подкреплено «Четырнадцатью пунктами» президента Вильсона (январь 1918 г.), который приложил титанические усилия, чтобы этого добиться. И добился, но игру спутал Великий Октябрь в России. Одновременно со своими «пунктами» Вильсон по инерции еще поддержал публикацию Троцким царских договоров, но чем дальше уходило вглубь — тем понятнее становилось миру, что в России происходит нечто экстраординарное, о чём впоследствии подробно и откровенно рассказал Черчилль в мемуарах «Мировой кризис». Цитата, повествующая о встрече Вильсона, Ллойд-Джорджа и Клемансо на одном из Британских островов в начале декабря 1918 года, длинная, но достойна полного воспроизведения, чтобы ощутить весь, так сказать, «цимис» сказанного.
Итак, Лига Наций — над государствами. Новый порядок без России — никак. Россия под большевиками и (оговорка по Фрейду) — «вне юрисдикции» Запада. У нее свой проект — «интернационал», несовместимый и враждебный Западу. Задача — включить ее в свой, западный проект. Каким образом? Можно ее завоевать, но лучше вовлечь в эту игру Германию, которая «принесет в Россию цивилизацию», объединив весь Запад на антироссийской основе и представив эту основу как «антибольшевистскую». Вернуть в Россию на немецких штыках «поганую учредиловку», разумеется, под западным контролем. Характеризовал же американский посол в Петрограде Фрэнсис политику Временного правительства как «внешнее управление с согласия самих управляемых». Всё понятно? Именно это «западное единение» против нашей страны — пролог фашизма. А сам фашизм потребовался исключительно для того, чтобы переиграть итоги Первой мировой войны, которая, уже достигнув своих целей — разрушив Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую империи и заменив в них национальную власть космополитическим господством глобального олигархического бизнеса, — споткнулась о советскую власть в нашем Отечестве и о реставрацию империи, пусть и Красной. Последний вопрос: почему Первую мировую войну «запустили» именно в 1914 году? Ответ простой: в декабре 1913 года Вильсон подписал закон о ФРС; взяв под контроль мировые финансы, мировая олигархическая буржуазия пошла за мировой властью, и будь ФРС создана, скажем, в 1915 году, точно так же поменялись бы сроки начала войны — они взаимосвязаны.
Решить очерченный Черчиллем круг задач в России у Запада, как мы знаем, не получилось: советская власть не только устояла, но и, восстановив единую страну, семимильными шагами двинулась вперед в ее развитии. Пришлось вносить коррективы. Первым шагом стала Вашингтонская военно-морская конференция (1921 г.), разделившая Мировой океан на сферы влияния США, Великобритании и Японии. Затем последовали махинации ФРС. Май 1920 года — резкое опускание кредитной учетной ставки; февраль 1927 года — специальный Акт Конгресса, снявший ограничения с первоначального 20-летнего срока полномочий ФРС, который был позаимствован от Первого и Второго банков США первой половины XIX века; февраль 1929 года — резкий подъем учетной ставки ФРС, вызвавший Великую депрессию. На том секретном совещании банкиров председательствовали прибывший из Лондона глава Банка Англии Норман и крупный американский банкир Меллон, бессменный министр финансов в трех администрациях. Для справки: Банк Англии — главный акционер ФРС, хотя это и не афишируется.
С этого и начались «предметные» игры с фашизмом: от создания в 1930 году будущего главного канала финансирования Третьего рейха — базельского Банка международных расчетов (БМР), ныне, кстати, не только здравствующего, но и стоящего за всей деятельностью МВФ, Всемирного банка и «Группы двадцати», до встречи в Кельне с Гитлером самого Нормана и братьев Даллесов, представлявших интересы банковской группы Шредеров с центрами в Германии, Британии и США. Встреча прошла 4 января 1932 года. Чтобы попасть на нее незамеченным, будущий фюрер лез через забор виллы банкира Курта фон Шредера, будущего бригаденфюрера СС.
Здесь мы намеренно упрощаем ситуацию, чтобы не заводить ее в дебри. На деле существовали два конкурирующих проекта — гитлеровский и Панъевропейского союза, разработанный под Габсбургов, под реставрацию Австро-Венгерской империи. Элитарным кругам его в 1923 году представил австрийский аристократ и дипломат граф Куденхов-Калерги; именно тогда Гитлер устроил «пивной путч» в Мюнхене, «зеленый свет» которому открыла троцкистская провокация с «германским Октябрем». Аншлюс Австрии, прощенный нацистам Западом, означал выбор в пользу Гитлера. Однако в самом нацизме, кроме расовой доктрины Гитлера — Розенберга, существовала «запасная» космополитическая доктрина СС. Отсюда феномены и дивизий Waffen SS, и бандеровщины, и власовщины. «Германия ведет эту войну ради создания Европейской конфедерации как ассоциативного и социалистического сообщества народов Европы. …Отказ от всякой претензии на немецкое господство вне естественных этнических границ расселения немецкого народа… Создание Соединенных Государств Европы на основе равенства всех вошедших в них народов. Подчинение всех национальных точек зрения этой великой цели». Это — из документа верховного командования СС «Идея мира для Европы 1944−1945», подготовленного в СД по поручению Гиммлера, которое он дал Шелленбергу в августе 1942 года. А тот, назвавший его планом «новой Европы», близко к тексту воспроизвел их длинный ночной разговор в оккупированной части СССР в мемуарах «Лабиринт», изданных в нашей стране в 1991 году. Отметим: центральным звеном проекта признавался франко-германский альянс. После войны этот план объединили с «Панъевропой» и приспособили под европейскую интеграцию. Главным его институтом сегодня является ЕС, а инструментом — Совет Европы. Флаг ЕС в точности повторяет флаг Панъевропейского союза за вычетом центрального красного креста в желтом круге, который и обрамляется «знаменитыми» двенадцатью желтыми звездами на синем фоне. На следующий день после германской капитуляции, 10 мая 1945 года, президент Трумэн санкционировал директиву Объединенного штаба вооруженных сил США о создании «Южногерманского государства», «не запятнанного нацизмом». Этот план реставрации бывшей Австро-Венгрии И. В. Сталин «обнулил» в Потсдаме, настояв на включении ее провинций в советскую зону влияния. Ну, а вклад Габсбургов, как до, так и после формального ухода от власти, в становление украинского национализма общеизвестен. Василь Вышиваный, он же эрц-герцог Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский, отвечавший за внешние связи армии УНР, близкий в дальнейшем к ОУН, осужденный советским судом в мае 1948 года, но спустя три месяца дезертировавший из заключения на тот свет, — яркая тому иллюстрация.
Итак, весной 1945 года, только по официальной, политкорректной версии «первого дна», произошел разгром гитлеризма, а войска союзников по Антигитлеровской коалиции встретились на Эльбе. Если же говорить о «втором дне», гитлеровская агрессия против нашей страны Германией только возглавлялась; эта была даже не общеевропейская, а общезападная агрессия, на словах преследовавшая цель «уничтожения большевизма», а на деле — России. И в этом — вспомним Александра Зиновьева — история повторилась в 1991 году: снова «целили в коммунизм, а попали в Россию», хотя на самом деле и тогда, и сейчас в Россию и целили, а про коммунизм рассказывали сказки. Яркий пример из современности: десятилетия сотрудничества США с КНР — и вдруг с прошлого года разнузданная кампания против КПК. «Призрак коммунизма» западными (и не только) пропагандистами в сеансах оккультно-демократического спиритизма вызывается строго по надобности, как приспичит.
В реальности в символическую антисоветскую коалицию с нацистами входили западные, так сказать, «демократии», которые Гитлера выкормили и привели к власти. Только один факт: основная часть военной экономики Третьего рейха была объединена в двух крупнейших холдингах — I.G. Farbenindustrie и Vereinigte Stahlwerke — с управляющими компаниями в США. После войны холдинги были «разукрупнены», а архивы — утеряны. Как говорится, концы в воду. Подняв исторические документы о совещании представителей рейхсканцелярии с крупнейшими германскими промышленниками в Страсбурге (август 1944 г.), читаем следующее: «…Война проиграна, но будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты определенные цели, обеспечивающие послевоенное экономическое возрождение Германии. Немецкие промышленники должны быть готовы к финансированию нацистской партии, которой придется уйти в подполье». Это д-р Боссе, эмиссар рейхсляйтера Бормана. И дальше цепочка планов громадья: партийные пожертвования промышленников — фонды за границей — маленькие технические фирмы или исследовательские бюро при крупных западных компаниях, зашифрованные под мирные цели — им передается документация на wunderwaffe — в каждом бюро партийный связной — как только партия возродится, промышленников вознаградят за лояльность. Ерунда? Вернер фон Браун, конструктор немецких «Фау», убежденный нацист, во главе лунной программы США — тоже ерунда? А «знаменитый» доклад Трехсторонней комиссии авторством Хантингтона, Круазье, Ватануки «Кризис демократии» (1975 г.)? Цитируем: «Европа знала трагический период рождения нового мира из руин Первой мировой войны. Когда потребовался порядок — возник фашизм. Фашизм и нацизм — это возрождение старых форм авторитета ради необходимого порядка, восстановление которого сопровождалось возвращением к прежним формам социального контроля. Может ли Европа пережить новый такой период? Может, но по-другому. Это необходимо для преодоления утраты ориентиров, воли, чувства миссии, мотивации. Для борьбы за реставрацию морального порядка, за капитализм или нечто похожее и т. д.». Совет по инклюзивному капитализму, который за четыре месяца существования уже подгреб под себя 160 промышленных компаний и 43 банка с общей капитализацией в 28,5 трлн долларов. Шваб с «великой перезагрузкой». Карл фон Габсбург, отпрыск Отто фон Габсбурга, «благословившего» Горбачева на «перестройку» (да-да, был такой эпизод!), как соединительное звено между Ватиканом и Давосом, а также продвигаемые ими мифологемы «устойчивого развития». Всё это — разве не фашизм? Конечно, он не гитлеровский, расовый, а «зеленый», космополитически-цифровой, эсэсовский, густо сдобренный столь же привлекательной, сколь и лживой демагогической риторикой. Однако, как и «предсказывала» Трехсторонняя комиссия, от этого он разве перестает быть фашизмом? И разве отказывается от лагерей смерти — климатических, эпидемиологических, «народонаселенческих» и пр.
Получается, что в мае 1945 года потерпел поражение и капитулировал лишь «авангард» западной агрессии, и то не весь: только нацистское государство и его вооруженные силы; ни НСДАП, ни СС капитуляции не подписывали. А вот западный арьергард, переобувшись в «победителя», не решившись на прямой военный удар (операция «Немыслимое»), вступил с настоящим победителем — Советским Союзом — в смертельную схватку в Холодной войне на уничтожение. Спасибо за откровенность французскому историку де Кериллису: «Голлизм — национал-социализм, разыгравший карту победившей стороны». Но тесно связанного с Ротшильдами де Голля предусмотрительно «прикрыли» участием во французском сопротивлении, а самих французских Ротшильдов — нацистской оккупационной конфискацией активов, которые им потом вернули с верхом. В 1986 году такую же аферу клан провернул с национализацией Миттерана, которую затем переиграл Ширак. Вы не задумывались, читатель, почему разрушение СССР было оформлено почти день в день в 50-ю годовщину героического и триумфального контрнаступления Красной Армии под Москвой? Поскольку случайностей в истории не бывает, мы, скорее всего, столкнулись с реваншем нацизма, который по заветам НСДАП свил себе множество гнезд на Западе. А в Латинскую Америку по каналам Ватикана, в основном через франкистскую Испанию, бежали никому не нужные нацистские функционеры; настоящие мозги, как и решили в 1944 году в Страсбурге, с распростертыми объятиями были приняты куда более «респектабельными» странами и весями. И отнюдь не «доживали» там свои дни, а деятельно «бодрствовали».
Что такое Римский клуб с его идеями нулевого роста и ограничения рождаемости, во главе которого стал Печчеи из швейцарской резидентуры Алена Даллеса, провозгласивший курс на вовлечение СССР в конвергенцию? «Чрезмерный рост населения — явление недавнего времени, результат снижения смертности. Есть только два способа исправить возникший дисбаланс — либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти», — это из «Пределов роста», первого доклада, подготовленного по заданию клуба в Массачусетском технологическом институте. Это — разве не фашизм? Заочно полемизируя с В. И. Лениным, Дж. Рокфеллер-II, сын основателя этой людоедской династии, отец всем известных пятерых братьев, как-то обмолвился: «Если идеи становятся материальной силой, овладевая массами, то задача состоит в создании масс, неспособных к восприятию никаких идей». Ничего не напоминает? ЕГЭ, «оптимизация» вузов, внедрение «нового гуманизма», цифровизация, «квалифицированный потребитель» вместо советского человека-творца и прочие социальные «инновации» — разве не этот самый логический ряд?
Уточним: Римский клуб — это сплав. Сумма левацких идей «цветного революционизма», подменяющего промышленный пролетариат неким «прекариатом» — деклассированным сбродом в стиле BLM и Antifa и агентурных сетей, в том числе террористических. В Европе картотеки западных спецслужб, включая ЦРУ, в таких сетях (пример Gladio) соединены с частью картотек Абвера, которые были переданы Даллесу нацистским генералом Геленом в обмен на амнистию от «денацификации», после чего он двенадцать лет возглавлял западногерманскую разведку BND.
Вдумайтесь, читатель, насколько виртуозно была провернута спецоперация по возвращению проигравшихся нацистов в свое западное логово! А теперь эти самые нацисты и их пастухи, переваливая с больной головы на здоровую, пытаются навесить ярлыки «поджигателей войны» Советскому Союзу?! Наша страна перед ними «провинилась» тем, что дважды — в октябре 1917-го и в мае 1945 года — встала на пути глобализма, он же современный фашизм, и остановила его в шаге от мирового господства. Причем сделала это тогда, когда о глобализме никто толком представления не имел, кроме тех, кто его продвигал. Именно поэтому 9 мая 1945 года — не только отечественный триумф, но и дата спасения человечества от коричневой чумы глобализма, ибо гитлеровский «новый порядок» — не что иное, как его генеральная репетиция. И уменьшенная копия. И понятно, что никакого 9 мая не случилось бы без 25 октября (7 ноября) 1917 года. Не потому, что несоветская Россия бы «не сдюжила», а просто глобализм, победив по итогам Первой мировой войны, не нуждался бы ни в нацизме, ни в новой мировой войне. История должна была завершиться ратификацией Соединенными Штатами Версальского договора. Но Великий Октябрь сохранил ее нам, отправив на новый виток точно так же, как и Великая Победа в мае 1945 года. А сейчас — неужели не понятно, что всё происходящее — это метафизически всплывающая, пока на перископную глубину, нацистская подводная лодка, три четверти века пролежавшая в засаде на грунте?
«Как два различных полюса / Во всем враждебны мы. / За свет и мир мы боремся, / Они — за царство тьмы!» — эти строчки из знаменитой песни Александрова «Священная война» сохраняют актуальность и сегодня. Но понимание этого, увы, отсутствует не только на Западе, где элиты с этой «подводной лодкой» в доле и, давно зарезервировав себе в ней места, надеются пересидеть в безопасности ими же и подготовленный апокалипсис. Этого понимания — на уровне метафизики — нет и у нас. То, что нельзя одновременно бороться с фашизмом и быть частью элитарно-глобалистского «сообщества», — это вроде бы дошло. А вот что пребывание в орбите «общечеловеческих», они же западные, ценностей автоматически воспроизводит фашизм самой логикой нашего с ними соглашательства — это не осознается. Или не хочет осознаваться в надежде, что «всё образуется» и с Западом, «если поставить его на место», можно слиться в трансисторическом экстазе на вечные времена. Никогда! И чем скорее эти опасные иллюзии исчерпаются — тем прочнее окажется почва под ногами у нас, наследников Великой Победы, 76-ю годовщину которой мы отмечаем. А пока ее советское, коммунистическое содержание у нас находится в конфликте с навязываемой ему антисоветской, антикоммунистической формой и стилистикой. И чем шире эти «ножницы» — тем опаснее угроза их разрыва. Окончательно отправить фашистский глобализм на свалку истории можно, только заново присягнув тем идеалам и тем знаменам, под которыми Победа была одержана.
С Днем Победы, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков, одержанной под руководством Коммунистической партии во главе с Верховным Главнокомандующим, председателем Государственного Комитета Обороны СССР, Генералиссимусом Советского Союза Иосифом Виссарионовичем Сталиным!