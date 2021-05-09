Москва, , 10:48 — REGNUM Жители России потратили 680 млрд рублей на покупку новых автомобилей за первый квартал 2021 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшая часть продаж — около 70% от общих затрат — пришлась на автомобили массового сегмента. Оставшиеся затраты (около 212,6 млрд рублей или 30%) пришлись на автомобили премиум-класса.

В сравнении с первым кварталом 2020 года затраты на покупку новых автомобилей выросли на 8%. При этом общее количество приобретённых автомобилей снизилось. Это объясняется ростом цен на автомобили — за первые три месяца рост средневзвешенной цены составил около 12%.

По итогам первого квартала продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Росси сократились на 2,8% в годовом исчислении. Продажи подержанных легковых автомобилей за этот период выросли на 4,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в России выросли цены на автомобили 27 марок.

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