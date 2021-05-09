Кемерово, 9 мая 2021, 10:47 — REGNUM В Кемерове, Новокузнецке и Юрге прошли торжественные марши парадных расчетов и военной техники.
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Участники маршей пронесли копии боевых знамен: в Кемерове — 376-й Кузбасско-Псковской Краснознаменной стрелковой дивизии, в Новокузнецке — 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной дивизии.
В параде Победы в Кузбассе также участвовали танки Т-34.
А в Юрге в колонне проехали зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и ЗИС-5.