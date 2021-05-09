Рязань, , 10:48 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей Рязанской области с 76-й годовщиной Великой Победы поздравил 9 мая губернатор Николай Любимов. Глава региона в обращении, опубликованном на сайте областного правительства, напомнил, что этот праздник объединяет людей и делает стойкими и непобедимыми перед лицом любых испытаний и трудностей.

«Мужество, сила духа фронтовиков и тех, кто самоотверженно трудился в тылу, беспримерный героизм всегда будут для нас высоким нравственным ориентиром, примером достойного служения Родине. Жители Рязанской области по праву гордятся вкладом своих земляков в разгром фашизма. Эти люди — наше бесценное достояние, они продолжают оставаться в строю и активно участвуют в очень важной общественной работе и патриотическом воспитании молодёжи.

Уважаемые ветераны! Примите нашу глубокую благодарность за ратные и трудовые свершения, за бессмертный подвиг во имя свободы родной земли. Мы навсегда сохраним светлую память и искреннюю гордость за вас, за тех, кто защитил и возродил нашу великую страну», — говорится в поздравлении.

Из-за пандемии коронавируса в Рязани второй год подряд отменён военный парад в честь Дня Победы. Однако в 18:00 запланирована торжественная встреча батальона курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова после их возвращении с парада на Красной площади в Москве. Курсантам вручат памятные знаки.