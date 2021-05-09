Рязань, 9 мая 2021, 10:48 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей Рязанской области с 76-й годовщиной Великой Победы поздравил 9 мая губернатор Николай Любимов. Глава региона в обращении, опубликованном на сайте областного правительства, напомнил, что этот праздник объединяет людей и делает стойкими и непобедимыми перед лицом любых испытаний и трудностей.
Из-за пандемии коронавируса в Рязани второй год подряд отменён военный парад в честь Дня Победы. Однако в 18:00 запланирована торжественная встреча батальона курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова после их возвращении с парада на Красной площади в Москве. Курсантам вручат памятные знаки.