Тбилиси, , 10:49 — REGNUM В крае Квемо-Картли на юге Грузии 9 мая произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 10:27 по местному времени (09:27 мск). Эпицентр находился в 93 км от Тбилиси и в 25 км от города Цалка. Глубина залегания гипоцентра составила 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии регулярно происходят землетрясения. Ранее подземные толчки были зафиксированы 18 апреля. Тогда магнитуда землетрясения составила 4,5, эпицентр находился возле города Хоби (край Самергело).