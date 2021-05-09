Москва, , 10:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступил 9 мая 2021 года на Параде Победы и поздравил с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и обратился к гражданам России.

Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днём Победы!

Победой колоссального исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России, нашего народа священным.

Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся.

Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Благодарим за бессмертный пример сплочённости и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь казалось бы невозможного: отдаляли беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года

Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе. Бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях на земле, на море, в небе.

Люди всех национальностей, вероисповедания сражались за каждую пядь родной земли: за подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи.

Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечена в высоком звании городов-героев Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленска.

Нерасторжимость фронта и тыла обеспечивали всё необходимое для победы. Делали всё на заводах Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и республик Средней Азии. Мы помним и тех, кто даровал кров, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом.

Сегодня мы отдаём дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников. Вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Непреходящей болью отзываются у нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война.

Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, однополчан, родных друзей скорбим о ветеранах, которые ушли от нас.

Объявляется минута молчания.

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Дорогие друзья. В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришёл на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию. Стереть с лица земли наши народы.

Ответом на вторжение нацистских полчищ стала общее, грозное неодолимое чувство решимости отразить нашествие, сделать всё, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание.

Советский народ исполнил эту священную клятву. Отстоял Родину и освободил страны Европы от коричневой чумы, вынес нацизму исторических приговор. И мощью оружия на полях сражения, и силой своей нравственной, человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта. Той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере.

Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестёр, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях на фронте и в тылу.

Тогда, в 1941-м, впереди было ещё четыре года самой кровопролитной войны. Она била по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит и по тем, кому так и не суждено было родиться.

Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы.

Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизм и русофобия. С лёгкостью перечёркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение.

И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.

Наш народ слишком хорошо знает, к чему всё это ведёт. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом.

Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надёжные гарантии тому — доблестные Вооружённые силы России, наследники солдат победы.

И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны и их судьбы, их преданность родине — это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться и утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества.

Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днём Великой Победы! Ура!