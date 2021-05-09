Бишкек, , 10:39 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил жителей республики с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили 9 мая в пресс-службе киргизского лидера.

«В этот торжественный день мы с гордостью вспоминаем героизм наших отцов и дедов, отдаем дань памяти павшим в боях, выражаем благодарность труженикам тыла, склоняем головы перед ветеранами», — сказал Жапаров.

Он напомнил, что в годы войны из Киргизской ССР на фронт отправились 360 тыс. человек, из которых более 100 тыс. погибли. Героями Советского Союза стали 73 жителя Киргизии.

Президент также напомнил о роли республики в тылу. Многие граждане ССР были эвакуированы в Киргизию. Кроме того, труженики тыла снабжали фронт боеприпасами, продовольствием и сырьем.

«Сегодня мы с глубокой благодарностью и гордостью вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни и неимоверных усилий ковал общую Победу на полях сражений и в тылу», — сказал Жапаров.