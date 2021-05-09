Ереван, , 10:37 — REGNUM В честь 76-й годовщины Победы Советского союза в Великой Отечественной войне и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, спикер парламента республики Арарат Мирзоян, а также представители политического, военного руководства и духовенства страны возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване. Об этом 9 мая сообщает портал aysor.am.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Также указывается, что цветы к Вечному огню возложили российские пограничники и военные 102-й российской базы, которая расположена в Гюмри.

Кроме того, военный оркестр исполнил государственные гимны России и Армении, после чего российские и армянские военнослужащие прошли маршем в парадном строю.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая стало известно, что президент Армении Армен Саркисян 10 мая посетит с рабочим визитом Москву.