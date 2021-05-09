Обнародован рендер пляжного багги на базе родстера «Крым»
Москва, 9 мая, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Независимый художник Александр Шторм представил рендерное изображение багги для пляжного отдыха на базе российского родстера «Крым». Изображение автомобиля размещено на портале iReactor.
Отмечается, что проект багги будет участвовать в конкурсе на лучший дизайн автомобиля. Организовано мероприятие Межвузовским конструкторским бюро молодежи (КБМ). Результаты конкурса будут известны 11 мая нынешнего года. Победитель получит возможность работать в КБМ.
В движение новую версию родстера будет приводить мотор объёмом 1,6 л максимальной мощностью 106 «лошадей». Двигатель агрегатируется с автоматической коробкой передач российского производства KATE FT703.
Спроектированная дизайнером версия имеет большой дорожный просвет, короткие свесы, оригинальные колесные диски, а также стильную решётку радиатора.
Напомним, родстер «Крым» создан студентами Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. За основу автомобиля взята модель «Калина». Максимальная скорость родстера превышает 200 км/ч.
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