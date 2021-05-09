Москва, 9 мая, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Независимый художник Александр Шторм представил рендерное изображение багги для пляжного отдыха на базе российского родстера «Крым». Изображение автомобиля размещено на портале iReactor.

IReactor Рендер пляжного багги на базе родстера «Крым»

Отмечается, что проект багги будет участвовать в конкурсе на лучший дизайн автомобиля. Организовано мероприятие Межвузовским конструкторским бюро молодежи (КБМ). Результаты конкурса будут известны 11 мая нынешнего года. Победитель получит возможность работать в КБМ.

В движение новую версию родстера будет приводить мотор объёмом 1,6 л максимальной мощностью 106 «лошадей». Двигатель агрегатируется с автоматической коробкой передач российского производства KATE FT703.

Спроектированная дизайнером версия имеет большой дорожный просвет, короткие свесы, оригинальные колесные диски, а также стильную решётку радиатора.

Напомним, родстер «Крым» создан студентами Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. За основу автомобиля взята модель «Калина». Максимальная скорость родстера превышает 200 км/ч.

Читайте также: Названы сроки появления прототипов родстера «Крым»