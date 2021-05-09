Джакарта, 9 мая 2021, 10:31 — REGNUM Число граждан Индонезии, заразившихся коронавирусом за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.
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В общей сложности 4530 граждан Индонезии подверглись воздействию COVID-19. Новые случаи заражения коронавирусом среди индонезийских граждан были выявлены в Индии и Бахрейне.
Кроме того, 189 граждан Индонезии скончались от COVID-19 за границей, 764 человека все еще проходят лечение.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии от коронавируса привили 13 млн человек.
Подробнее в материале: От коронавируса в Индонезии привили более 13 млн человек