Сеул, , 10:31 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у трёх представителей военно-морских сил, одного представителя военно-воздушных сил и двух представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 835. Из них 773 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 564 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 127 309.

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