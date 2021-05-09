Хомс, Сирия, , 10:29 — REGNUM В сирийском городе Хомс начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает 9 мая SANA.

Отмечается, что причина возгорания — неисправность дистилляционной установки, из которой произошла утечка топлива. Сейчас спасатели работают над тушением пожара. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта на севере Сирии подверглись ракетному удару цистерны с нефтью. В результате ракетного удара произошло возгорание. Также сообщалось о нескольких пострадавших в результате взрывов и последующего пожара, из числа работников базы и членов протурецких группировок.