Саратов, 10 мая, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Саратовский арбитраж удовлетворил банкротный иск налоговой службы к нефтедобывающей компании Саратовской области. Банкротом признали ООО «КРС Нефть», процедура конкурсного производства которого пройдет в упрощенном порядке за четыре месяца — до 27 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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В реестр кредиторов внесли претензии ИФНС России по Ленинскому району Саратова на сумму 3 422 441,46 рубля долга по различным налогам. Конкурсным управляющим назначен Алексей Хуторной. Ему определено вознаграждение в размере 10 тыс. рублей единовременно.

В 2018 году налоговая служба уже пыталась обанкротить нефтедобытчика, но тогда ей отказали даже во введении наблюдения, так как ответчик погасил основной долг.

Напомним, фирма «КРС Нефть» — собственность ООО «Нефть Поволжье», которое было обанкрочено ещё в феврале 2021 года. Арбитражным управляющим фирмы «Нефть Поволжья» является Николай Коробкин. Инициатором банкротства компании-владельца стал «Международный банк Санкт-Петербурга». Одновременно с нею были обанкрочены еще несколько аффилированных компаний.