Красногорск, , 10:27 — REGNUM Память о Великой Отечественной войне позволяет воспитывать настоящих патриотов. Об этом 9 мая заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в своем поздравлении по случаю Дня Победы.

«От всей души поздравляю вас с Днём Великой Победы! 9 мая — священная дата, главный для всех нас праздник. Он одновременно наполнен и радостью, и скорбью. Победа над гитлеровским фашизмом далась огромной ценой — миллионами погибших, разрушенными городами и сёлами, голодом и разорением», — сказал глава законодательного собрания Подмосковья.

Председатель Мособлдумы отметил, что несмотря на все трудности и потери, советский народ сумел выстоять и отстоять свободу и независимость Родины. Враг был остановлен под Москвой, Сталинградом и Курском, разгромлен на всех стратегических направлениях. Очень важно, что священная память о Великой Отечественной войне живет в сердцах потомков победителей, переходит от поколения к поколению.

«Эта память воплощается в больших и малых делах, помогает воспитывать настоящих патриотов, передавать современной молодёжи эстафету памяти. Мы никогда не забудем тех, кто пал за Родину на полях сражений. Такие люди есть в каждом доме, в каждой семье. Мы никогда не забудем каким невероятным напряжением сил был остановлен враг на нашей подмосковной земле под стенами столицы, наших земляков, навечно вписавших свои имена в Историю. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла! Вечная память павшим и слава живым!» — заявил Брынцалов.

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