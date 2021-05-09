Воронеж, , 10:25 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Воронежской области поздравили с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне губернатор Александр Гусев, а также заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Поздравление опубликовано на сайте правительства Воронежской области.

«Дорогие наши ветераны! Уважаемые жители Воронежской области! Сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Эта дата является главной в календаре государственных и общенародных праздников, поскольку подвиг наших предков имеет глобальную жизненную ценность», — говорится в поздравлении.

«Мы свято гордимся каждым, кто геройски прошел дорогами войны — сражался под градом пуль и врукопашную, спасал раненых товарищей, ночевал в промерзших окопах. Кто стойко выдерживал жуткие испытания и лишения. Кто неустанно трудился в тылу. Кто с тревогой и надеждой ждал близких. Все очень верили в Победу и именно ей четыре долгих года полностью посвящали свои жизни. Навечно в строю «Бессмертного полка» останутся миллионы героев, погибших в боях и не доживших до наших дней. Мы всегда будем чтить их память и говорить спасибо за жизнь, свободу, солнечное небо Мы бесконечно рады, что можем поклониться живым участникам и свидетелям Великой Отечественной. Примите, пожалуйста, наши дорогие, великую благодарность за ту Великую Победу. Здоровья вам и душевного спокойствия!», — обратились власти к ветеранам.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в 10:00 на площади Ленина в Воронеже начался военный парад ко Дню Победы с участием более 1,8 тыс. военнослужащих Западного военного округа, а также силовых ведомств, МЧС.