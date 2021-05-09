Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Американская SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками Starlink на борту. Трансляция запуска 9 мая ведется на сайте компании.

Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 02:42 по времени Восточного побережья США (09:42 мск).

При этом это второй запуск спутников Starlink за неделю, предыдущий состоялся 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское аэрокосмическое агентство NASA более чем в два раза повысило сборы с частных компаний за услуги при организации туристического полёта на Международную космическую станцию.