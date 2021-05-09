Уфа, , 10:23 — REGNUM 91 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 227 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 33 790 человека, в том числе 107 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 472 таких пациентов.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 8 мая в регионе было выявлено 94 новых носителя коронавируса.