Уфа, 9 мая 2021, 10:23 — REGNUM 91 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба администрации главы региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»
Сообщается, что всего в республике было выявлено 36 227 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 33 790 человека, в том числе 107 человек победили вирус в минувшие 24 часа.
Отмечается, что за сутки в республике была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 472 таких пациентов.
Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 8 мая в регионе было выявлено 94 новых носителя коронавируса.