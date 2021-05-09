Москва, 9 мая 2021, 10:26 — REGNUM Майские праздники непрерывными не останутся, об этом заявил 9 мая журналистам глава Минтруда России Антон Котяков.
Котякова спросили, планируют ли в Министерстве труда и социальной защиты населения продолжить практику длинных майских выходных. «Нет», — ответил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане в 2021 году должны были отдыхать с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, однако президент Владимир Путин своим указом добавил к этим праздничным дням ещё четыре выходных — с 4 по 7 мая включительно. Такое решение он принял после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой дать трудящимся дополнительный отдых для улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.