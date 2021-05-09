Пенза, , 10:21 — REGNUM Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 9 мая обратился к жителям и поздравил их с Днём Победы.

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Он подчеркнул, что 9 мая — особая дата в исторической летописи Отечества. Этот день олицетворяет несгибаемое мужество и беспримерный героизм нашего народа, спасшего мир от нацизма. Каждую российскую семью опалила своим смертоносным огнем страшная война, в наших сердцах вечно будет жить благодарная память о защитниках Отчизны, добавил Мельниченко.

«Достойный вклад в достижение Великой Победы внесли наши земляки — участники сражений за Москву и Ленинград, Сталинград и Курск, те, кто воевал на Кавказе и в Белоруссии, освобождал Польшу, Болгарию, Венгрию, Австрию, штурмовал Берлин. Знаменитая надпись на стене поверженного Рейхстага — «Мы из Пензы!» — еще одно красноречивое свидетельство беззаветной доблести пензенцев, многие из которых по праву отмечены высокими званиями «Герой Советского Союза», боевыми орденами и медалями, стали полными кавалерами ордена Славы». Олег Мельниченко

Олег Мельниченко выразил искреннюю признательность и благодарность славным ветеранам и всем, кто самоотверженным трудом в тылу отстоял независимость Родины, подарил жизнь и свободу будущим поколениям. «Спасибо вам! Низкий земной поклон!» В конце обращения Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой, процветания и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе на площади Ленина и на улице Пушкина ввели временную схему организации дорожного движения. Ограничения введены в целях безопасности горожан в период проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.

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