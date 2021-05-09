Сеул, , 10:19 — REGNUM Более 160 граждан Южной Кореи прибыли на родину из индийского Нью Дели. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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Согласно опубликованным данным, самолёт южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines с 164 гражданами Южной Кореи, среди которых сотрудники Samsung Display, прибыл в аэропорт «Инчхон» 9 мая в 9:50 по местному времени.

Известно, что это третий с начала недели рейс, доставивший граждан Южной Кореи из Индии. 4 мая самолёт индийской авиакомпании доставил из Ченнаи 172 пассажира, а 7 мая самолёт Asiana Airlines вернул на родину ещё 203 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили более 403 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев превысило отметку 22,2 млн человек.