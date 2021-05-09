Москва, , 10:17 — REGNUM Повышение активности в околоземном космическом пространстве в 2021 году связано с созданием крупных спутниковых группировок. Об этом сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ представили результаты работы российского оптическо-электронного комплекса «Окно-М», который используется для мониторинга околоземного пространства. За первые четыре месяца 2021 года комплекс обеспечил контроль около 25 тысяч космических объектов. При этом за весь 2020 год были отслежены движения 20 тысяч объектов.

Моисеев объяснил, что рост космической активности может быть связан с наращиванием числа спутников при уменьшении размеров самих аппаратов. Он добавил, что российская система может регистрировать активность даже самых небольших космических аппаратов формата кубсат, размер которых составляет 10×10×10 сантиметров.

«Последние годы пошло резкое наращивание числа спутников. Самый большой вклад делает группировка Starlink, которую запускает SpaceX, очень много аппаратов. К ним присоединяется OneWeb. И вообще общая тенденция — очень быстрое увеличение спутников за счет их измельчания», — подытожил руководитель Института космической политики.

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