Москва, , 10:16 — REGNUM Коллективный иммунитет к COVID-19, вызываемому новым коронавирусом, может быть в России достигнут к осени текущего года. Об этом 9 мая заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Будет», — сказал глава российского Минздрава в ответ на вопрос о том, будет ли в сентябре в России достигнут коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

При этом Мурашко не уточнил, какое количество жителей России на сегодняшний день прошли вакцинацию от COVID-19.

Отметим, по состоянию на 8 мая в России было выявлено 4 871 843 подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией за весь период пандемии при 112 992 скончавшихся от нового заболевания.