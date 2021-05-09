Чита, , 10:12 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 9 мая прививку от COVID-19 получили уже более 130 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Это более чем на одну тысячу больше, чем на 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 мая, первый компонент вакцины получили 126 873 забайкальца, а 86 873 человек были привиты полностью. В Забайкалье работает 70 стационарных и 15 передвижных пунктов вакцинации.

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